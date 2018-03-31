По сообщениям СМИ: Богатых россиян становится все больше

По сообщениям СМИ: Богатых россиян становится все больше1,3 миллиона человек с доходами выше среднего проживают в России , что составляет 0,9 процента взрослого населения. Однако, в эти данные не были включены лица занимающиеся в теневом секторе экономики.

Банковские эксперты выяснили, что, например, в столице человека можно назвать состоятельным или богатым, если он получает доход минимум 150 000 руб, а в регионах — если зарабатывает более 120.

В ходе исследования были проанкетированы 5 000 граждан в более чем 100 городах. Аналитики оценивали доходы, остатки на счетах и траты. Также учитывалось наличие в семьях иждивенцев.

Богатых граждан распределили в три группы. В первую группу включили москвичей с доходами в 150-200 тысяч руб и жителей из регионов со 120-150 тысячами. Таких людей в стране оказалось 700 тысяч. Во второй группе — 400 тысяч человек с доходом большим, чем у первой группы, и с располагаемым состоянием в 30-50 миллионов рублей. В третьей группе насчитывается 200 тысяч сверхбогатых людей с минимальным располагаемым состоянием в 30-50 миллионов.

Росстат не публикует отдельную статистику по заработкам состоятельных граждан, но служба считает минимальным порогом высокого дохода сумму в 70 тысяч рублей. Согласно официальным цифрам, таких людей в России в конце 2016 года было 4,9 миллиона человек, или 7,2% населения. Аналогичных данных за 2017 год пока нет, но известно, что средний доход граждан в прошлом году составил 31 475 рублей в месяц, а среднемесячная зарплата — 39 085 рублей.