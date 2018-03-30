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Сенат Италии «помолодел» почти в два раза
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Сенат Италии «помолодел» почти в два раза 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Сенат итальянского парламента XVIII созыва помолодел почти на два года: самая молодая депутатская группа у «Движения 5 звёзд», а самая возрастная — у партии «Вперёд, Италия». Эти данные приведены на официальном сайте Сената.
Если в предыдущей легислатуре средний возраст парламентариев, заседавших в римском Палаццо Мадама, составлял 54,5 года, то теперь лишь 52,6 года.
Согласно обнародованной статистике, в верхнюю палату национального парламента по итогам политических выборов, состоявшихся 4 марта, избраны 209 мужчин (65,31 процента) и 111 женщин (34,69 процента).
Возраст 140 сенаторов находится в пределах от 40 до 49 лет. В возрастную категорию пятидесятилетних попадают 120 сенаторов. Группа шестидесятилетних насчитывает 39 человек, а кому за семьдесят — 21 человек.
В том же, что касается распределения мест в палате депутатов, то 433 из них (68,7 процента) принадлежат мужчинам, и лишь 197 (31,2 процента) — женщинам. Самую большую возрастную группу депутатов составляют сорокалетние — 189 парламентариев (30 процентов). На пятидесятилетних приходится 29,5 процента (183 человека). По 115 депутатов (18,25 процента) насчитывают группы тридцатилетних и шестидесятилетних. Возраст 28 парламентариев (4,44 процента), заседающих в палате, превышает 70 лет.
Самая молодая и многочисленная депутатская группа — у «Движения 5 звёзд», в которой 67 процентов составляют тридцатилетние и 32,9 процента — сорокалетние. У Д5З нет ни одного депутата старше 49 лет. А в партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони их количество превышает 69,6 процента.
Больше половины депутатов от «Лиги» — 54,55 процента — составляют пятидесятилетние граждане, а в депутатской группе Демократической партии — по 32,3 процента приходятся на сорокалетних и пятидесятилетних.
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