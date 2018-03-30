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Большинство итальянцев верят в возможность создания правительства
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Большинство итальянцев верят в возможность создания правительства 

Парламентская газета 48 минут назад
Фото: Парламентская газета
Семь из десяти итальянцев, что соответствует 70 процентам, верят в возможность формирования в стране правительства, несмотря на то, что ни одной из партий и коалиций в ходе состоявшихся 4 марта политических выборов не удалось добиться для этого необходимого большинства в парламенте.
Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведённые 27 и 28 марта исследовательским институтом Demopolis. Согласно им, в перспективу формирования правительства в Италии не верят лишь 19 процентов респондентов, считающих, что необходимо проводить новые выборы, но с иным избирательным законом. 11 процентов участников опроса не смогли дать ответа на заданные вопросы.
Среди оптимистов 33 процента хотели бы, чтобы правящей кабинет формировали представители «Движения 5 звёзд» и «Лиги». 16 процентов отдают предпочтение коалиции с левоцентристским уклоном, в которую наряду с Д5З должны войти Демократическая партия и блок левых партий «Свободные и Равные». В то же время, 14 процентов респондентов наоборот настаивают на том, чтобы будущее правительство формировала правоцентристская коалиция в составе «Лиги», «Вперёд. Италия», «Братья Италии» при участии «пятизвёздочников».
Ещё 12 процентов считают, что создаваемый кабинет должен быть «программным», то есть сосредоточенным на выполнении конкретных задач, поддерживаемых всеми политическими силами. Руководитель такого «временного» правительства должен назначаться из числа «независимых деятелей», выбранных президентом страны. 5 процентов участников опроса верят в возможность создания правительственной коалиции с участием правоцентристов и демократов.
Комментируя результаты опроса, директор Demopolis Пиетро Венто сказал: «Похоже, что все сейчас в руках лидеров „Движения 5 звёзд“ и „Лиги“ Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини, ставших победителями голосования 4 марта, значение которого растёт в глазах общественного мнения. Создаётся впечатление, что желание обоих руководить сдерживается лишь их стремлением при создании возможных и необходимых коалиций не отказываться от своих программных позиций, ставших основой успеха на выборах».
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