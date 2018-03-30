Ещё
Реальные доходы крымчан выросли более чем на 10%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Реальные доходы крымчан выросли более чем на 10% 

Газета.Ru 20 минут назад
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что реальные доходы крымчан по итогам прошлого года выросли на 13%. Об этом сообщает РИА «Новости».
"По итогам года реальные денежные доходы населения возросли более чем на 13%. Это самый высокий показатель по России. Уверен, что по мере дальнейшего экономического роста уровень доходов и качества жизни населения будет повышаться", — сказал Аксенов.
Он также добавил, что величина среднемесячной номинальной заработной платы в прошлом году увеличилась более чем на 6% и составила 26,3 тыс. руб.
Ранее сообщалось, что доходы россиян в 2018 году вырастут на 6%.
Газета.Ru: последние новости
СМИ: россияне стали в 10 раз реже ездить на Украину с деловыми поездками Минтруд: зарплаты бюджетников не будут снижаться после резкого роста Dow Jones обрушился более чем на 700 пунктов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек134
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию583
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ349
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»35
В Крыму высмеяли заявление Киева анекдотом119
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
01:30
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»
Происшествия
04:41
Жителям Волоколамска выдали респираторы
Общество
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
02:46
30-летняя Ирина Муравьева сыграла школьницу
Шоу-бизнес
03:52
Начало апреля будет дождливым и теплым
Общество Новости Москвы
00:25
В Плесецке запустили «Сармат»
Оружие Армия
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
00:24
В Таиланде автобус загорелся на ходу
Происшествия Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение