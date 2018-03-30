Реальные доходы крымчан выросли более чем на 10%

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что реальные доходы крымчан по итогам прошлого года выросли на 13%. Об этом сообщает РИА «Новости».

"По итогам года реальные денежные доходы населения возросли более чем на 13%. Это самый высокий показатель по России . Уверен, что по мере дальнейшего экономического роста уровень доходов и качества жизни населения будет повышаться", — сказал Аксенов.

Он также добавил, что величина среднемесячной номинальной заработной платы в прошлом году увеличилась более чем на 6% и составила 26,3 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что доходы россиян в 2018 году вырастут на 6%.