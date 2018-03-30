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Крым поставляет в Беларусь 22 процента своей продукции
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Крым поставляет в Беларусь 22 процента своей продукции 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Среди стран ближнего зарубежья Беларусь — основной потребитель товаров из Крыма. Об этом заявил глава Республики Сергей Аксенов.
— Среди стран ближнего зарубежья лидерами являются Белоруссия, на которую приходится почти 22 процента внешнеторгового оборота, и Украина — около 16 процентов, — отметил Аксенов.
Он также отметил, что более 52 процентов товарооборота приходится на Китай, Италию, Индию, Испанию, Египет и Болгарию.
Ранее в Крымстате сообщили о том, что основными торговыми партнерами Крыма являются Республика Беларусь. На экспорт Крым поставляет продукцию химической промышленности, продовольствие и товары машиностроения.
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