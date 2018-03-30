Крым поставляет в Беларусь 22 процента своей продукции

— Среди стран ближнего зарубежья лидерами являются Белоруссия, на которую приходится почти 22 процента внешнеторгового оборота, и Украина — около 16 процентов, — отметил Аксенов.

Египет и Болгарию. Он также отметил, что более 52 процентов товарооборота приходится на Китай Италию , Индию, Испанию

Ранее в Крымстате сообщили о том, что основными торговыми партнерами Крыма являются Республика Беларусь. На экспорт Крым поставляет продукцию химической промышленности, продовольствие и товары машиностроения.