В Псковской области в органах государственной власти и МСУ работают 13,5 тысяч человек 

На 1 января 2018 года в Псковской области в органах государственной власти и МСУ работают 13 тыс. 481 человек, об этом сообщил Псковстат. Большая их часть приходится на федеральные государственные органы — 9 тыс. 391 человек (укомплектованность — 92,8 процента). В осударственных органах Псковской области работают 1 тыс. 438 человек (укомплектованность — 94 процента), а в органах местного самоуправления — 2 тыс. 662 человека (укомплектованность — 91,7 процента). Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».