По результатам тестирования учащихся Удмуртии, почти 50% оказались в группе наркотического риска

Ижевск. Удмуртия . В результате тестирования обучающихся Удмуртии на наркотики, 47,4% человек попали в группу риска. В опросе приняли участие 28 994 респондентов, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В 2017 году в республике в 4 раза снизилось количество острых отравлений наркотиками — 22 случая. Кроме того, в 2 раза сократилось число летальных исходов от употребления запрещенных веществ.

Отметим, что показатель наркопотребителей в регионе ниже общих показателей по стране и Приволжскому федеральному округу. Несмотря на это, как отметил министр внутренних дел Удмуртии Александр Первухин , наркоситуация в регионе уже на протяжении 5 лет остается напряженной.

Всего в 2017 году было выявлено 2540 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, а также сильнодействующих препаратов. Из незаконного оборота изъято 80,1 кг таких веществ. Основными участниками наркопреступлений стали студенты 1 и 2 курсов техникумов и колледжей.