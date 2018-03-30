Социальные медиа не идут на пользу девочкам

Социальные медиа могут иметь негативные последствия для девочек, если они проводят в них время с раннего подросткового возраста, сообщают британские ученые.

Специалисты Эссекского университета изучали влияние социальных медиа на детей 10−15 лет. Для этого они использовали данные национального опроса, проводимого в 2009—2015 гг.одах. Всего опросники заполнили почти 10 тысяч детей и подростков названного возраста: их спрашивали о том, сколько времени они проводят в социальных медиа каждый день, а также измеряли их уровень психологического благополучия с помощью специальных тестов.

Обнаружилось, что девочки проводят в социальных медиа больше времени, чем мальчики, и с возрастом это количество времени только растет. В 13 лет около половины опрошенных девочек проводили в соцсетях более часа в день (среди мальчиков столько проводили лишь треть). К 15 годам 59% девочек и 46% мальчиков проводили в соцсетях час и более ежедневно.

Однако если у мальчиков это никак не сказалось ни на самочувствии, ни на мироощущении, то девочкам социальные медиа пошли не на пользу. У тех, кто с 10 лет проводил наибольшее количество времени в соцсетях, показатель счастья к 15 годам упал с 36,9 баллов до 33,3 баллов, зато вырос показатель психологических трудностей. Ученые напрямую связывают это неблагополучие с воздействием социальных сетей, но затрудняются объяснить, почему проблема не касается мальчиков.

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