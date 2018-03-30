Пешком или на снегоходе: в Башкирии голосуют за движение по Иремелю

Минприроды Башкирии предложили жителям республики проголосовать: стоит ли разрешить проезд на снегоходах по парку Иремель.

В конце февраля этого года природоохранная прокуратура направила дирекции по особо охраняемым природным территориям представление о запрете передвижения на механических транспортных средствах.

Запрет вызвал широкий общественный резонанс, так как на гору Большой Иремель приезжают разные группы, в том числе пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья, семьи с детьми. Для некоторых добраться до подножья на снегоходе — единственный шанс побывать на вершине.

— В Минприроды созвали совещание для поиска решения из сложившейся ситуации. Участники встречи предложили выяснить мнение общественности по этому вопросу, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В соцсети «ВКонтакте» открыли голосование на тему: «Надо ли запретить проезд на снегоходах в Природном парке „Иремель“ и предложили пользователям три варианта ответов.

Из почти полутора тысяч проголосовавших почти половина высказалась за ограничение движения только по определённым маршрутам. 32 процента респондентов считают, что запрет необходим, ещё 18 процентов участников опроса уверены, что запрещать кататься на снегоходах неразумно.