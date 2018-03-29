Байден считает ошибкой свои угрозы поколотить Трампа

"Я не должен был этого говорить, потому что я не собираюсь на самом деле драться с этим парнем", — признался Байден. Он пояснил, что ему пришлось использовать в отношении Трампа образное выражение, чтобы потребовать от него уважения к женщинам, однако многие СМИ, а также сам президент восприняли его слова буквально.

Еще во время предвыборной кампании в октябре 2016 года Байден заявил в связи с поведением Трампа: «Если бы мы были в старших классах школы, я бы отвел его за здание спортзала и хорошенько поколотил». Чуть больше недели назад, 20 марта, выступая перед студентами в Майами (штат Флорида), бывший вице-президент повторил эти слова.

Ответ Трампа не заставил себя долго ждать и, как обычно, последовал через Twitter: «Выживший из ума Джо Байден пытается вести себя, как крутой парень. На самом деле он слаб — умственно и физически. Он быстро сдастся и будет размазывать слезы по лицу».

После заочной словесной перепалки двух политиков социологическая служба Public Policy Polling провела опрос американцев, поинтересовавшись их мнением о том, кто вышел бы победителем в случае реального кулачного поединка — 75-летний Байден или 71-летний Трамп. Большинство опрошенных посчитали, что в противостоянии «молодости и опыта» победил бы опыт. Байден набрал 37% голосов, а Трамп только 32%. При этом около трети опрошенных затруднились сказать, кто из политиков оказался бы физически сильнее.