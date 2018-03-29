Психолог: Верность и порядочность женщины променяли на хороший доход

Российские женщины и мужчины в опросе «Левада-Центра» рассказали, какие качества их больше всего привлекают друг в друге. Представительницы прекрасного пола больше всего ценят умных и умеющих хорошо зарабатывать — так ответили 51 и 42 процента соответственно. При этом порядочность мужчины участницы опроса поставили на третье место, отдав лишь 37 процентов голосов за это качество. Сильный пол, как показал опрос, больше всего ценит хозяйственность (46 процентов голосов), затем идет заботливость (32 процента), а вот умные женщины привлекают только 4 процента опрошенных.

Семейный психолог Светлана Бояринова в эфире НСН согласилась, что хороший доход мужчины сегодня женщины ценят больше, чем его порядочность и личные качества.

Психолог: Российские женщины не готовы признавать мужчину главой семьи «Порядочный человек, к сожалению, в нашем мире много не зарабатывает. А у женщин сейчас на первом месте безопасность — хорошая зарплата мужчины, его возможность обеспечивать жену, детей. Деньги вышли на первый план. Сейчас первое, что мы обсуждаем на консультациях с женщинами, это уровень дохода. На втором месте ум, интересы, чтобы было о чем с ним поговорить. Порядочность уже идет как добавка — хорошо, если он будет честным, верным. Многие также воспринимают порядочность, как слабость, скромность, неумение проявить настойчивость, чего-то добиться и настоять на своем», — отметила психолог.

Мужчины, в свою очередь, действительно сторонятся умных женщин, предпочитая им заурядных домохозяек, считает Бояринова. «От мужчин я часто слышу, что они хотят что-то получать существенное от женщин. И это не только секс, а умение создать вокруг них особую атмосферу. Чтобы он пришел домой и мог расслабиться. Чтобы все было готово и от него ничего не требовали. Женщина берет все заботы на себя, а он просто хорошо зарабатывает. Немногие мужчины признают ум за женщинами. Некоторые до сих пор считают женщину существом второго порядка. Рядом с умной женщиной мужчина часто чувствует себя неуверенно. Пусть лучше она будет глупой — такую легче поразить, удивить, для нее легче быть особенным. С умной придется конкурировать, а этого не хочется», — пояснила эксперт в беседе с НСН.