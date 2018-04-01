Эксперт: очень плохо, что мужчинам нужны женщины, хорошо справляющиеся с хозяйством

Российские женщины считают, что главное в мужчине — ум и хороший заработок. Мужчинам же нужны женщины, хорошо справляющиеся с хозяйством. Таковы результаты опроса "Левада-центра"

"Очень плохие результаты опроса. Получается, что мужчины, по сути, ищут домработниц. Я считаю, что это — беда. Если нужна домработница — сейчас их очень много на рынке труда.

Просто встает вопрос: что такое семья? Если она держится на умении хорошо готовить борщ, то наше общество бесконечно отстало от общих принципов морали всего мира", — сказал он.