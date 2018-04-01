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Эксперт: очень плохо, что мужчинам нужны женщины, хорошо справляющиеся с хозяйством
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Эксперт: очень плохо, что мужчинам нужны женщины, хорошо справляющиеся с хозяйством 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев прокомментировал результаты опроса о том, что самое важное в мужчинах и женщинах, передает НСН.
Российские женщины считают, что главное в мужчине — ум и хороший заработок. Мужчинам же нужны женщины, хорошо справляющиеся с хозяйством. Таковы результаты опроса "Левада-центра".
"Очень плохие результаты опроса. Получается, что мужчины, по сути, ищут домработниц. Я считаю, что это — беда. Если нужна домработница — сейчас их очень много на рынке труда.
Просто встает вопрос: что такое семья? Если она держится на умении хорошо готовить борщ, то наше общество бесконечно отстало от общих принципов морали всего мира", — сказал он.
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