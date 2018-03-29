Ещё
Лидером по удельному весу уличных преступлений в 2017 году стал Пушкиногорский район
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лидером по удельному весу уличных преступлений в 2017 году стал Пушкиногорский район 

Псковская губерния 1 час назад
Начальник УМВД РФ по Псковской области Юрий Инстранкин отчитался перед депутатами Псковского областного Собрания по итогам работы в 2017 году. По информации Инстранкина, в общественных местах совершено на 9,2 процента меньше преступлений (2595), при этом снизилось количество тяжких и особо тяжких составов — на 9,3процента (318). Значительная часть преступлений совершается на улицах, площадях, в парках и скверах населенных пунктов области — это каждое пятое преступление от числа зарегистрированных, сообщил генерал полиции. Их число сократилось на 11,3 процента (1676). Большинство из них совершены в вечернее время суток, в среду, пятницу и воскресенье. Преобладающее большинство уличных преступлений имеют корыстно-насильственную направленность: кражи (472) и грабежи (66). Увеличение уличных преступлений зафиксировано на территориях населенных пунктов 14 муниципальных образований области: Бежаницкого (+100 процентов), Новоржевского (+62,5 процента), Великолукского (+24 процента), Куньинского (+87,5 процента), Дедовичского (+33,3 процента), Дновского (+72,2 процента), Новосокольнического (+54,8 процента), Невельского (+27,5 процента), Усвятского (+450 процента), Печорского (+73,5 процента), Порховского (+16 процента), Псковского (+30 процента), Пушкиногорского (+24 процента) и Пыталовского (+16,7 процента) районах. Наибольший удельный вес преступлений указанной категории зафиксирован в Пушкиногорском районе (27,2 процента), г. Великие Луки (26,6 процента), Новосокольническом районе (26,5 процента), Пскове (25,6 процента), Печорском (23,7 процента), Дновском (+23,1 процента) районах. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
Псковская губерния: последние новости
43 процентов жителей Тарту готовы рассмотреть возможность уехать из города из-за ЦБК Строительство деревоперерабатывающего завода поддерживают 32 процента опрошенных эстонцев Из горящего торгового центра в Кемерово эвакуированы около ста человек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово95
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну126
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»144
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми59
В последний раз31
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение