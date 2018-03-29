Лидером по удельному весу уличных преступлений в 2017 году стал Пушкиногорский район 

Начальник УМВД РФ по Псковской области Юрий Инстранкин отчитался перед депутатами Псковского областного Собрания по итогам работы в 2017 году. По информации Инстранкина, в общественных местах совершено на 9,2 процента меньше преступлений (2595), при этом снизилось количество тяжких и особо тяжких составов — на 9,3процента (318). Значительная часть преступлений совершается на улицах, площадях, в парках и скверах населенных пунктов области — это каждое пятое преступление от числа зарегистрированных, сообщил генерал полиции. Их число сократилось на 11,3 процента (1676). Большинство из них совершены в вечернее время суток, в среду, пятницу и воскресенье. Преобладающее большинство уличных преступлений имеют корыстно-насильственную направленность: кражи (472) и грабежи (66). Увеличение уличных преступлений зафиксировано на территориях населенных пунктов 14 муниципальных образований области: Бежаницкого (+100 процентов), Новоржевского (+62,5 процента), Великолукского (+24 процента), Куньинского (+87,5 процента), Дедовичского (+33,3 процента), Дновского (+72,2 процента), Новосокольнического (+54,8 процента), Невельского (+27,5 процента), Усвятского (+450 процента), Печорского (+73,5 процента), Порховского (+16 процента), Псковского (+30 процента), Пушкиногорского (+24 процента) и Пыталовского (+16,7 процента) районах. Наибольший удельный вес преступлений указанной категории зафиксирован в Пушкиногорском районе (27,2 процента), г. Великие Луки (26,6 процента), Новосокольническом районе (26,5 процента), Пскове (25,6 процента), Печорском (23,7 процента), Дновском (+23,1 процента) районах. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».