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Сколько отдыхаем на майские праздники в 2018 году
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Сколько отдыхаем на майские праздники в 2018 году 

Ivyborg.ru 1 час назад
Месяц май в 2018 году вновь порадует россиян дополнительными выходными. Ivbg.ru рассказывает своим читателям, как страна отдыхает в мае.
В мае в России отмечают Праздник весны и труда и День победы. На День Весны и труда россияне будут отдыхать с 29 апреля по 2 мая включительно. Правительством было решено перенести выходной день с субботы, 28 апреля, на понедельник, 30 мая. Таким образом, суббота, 28 апреля, будет рабочей. Не надо будет выходить на работу в воскресенье (29 апреля), понедельник (30 апреля), вторник (1 мая) и среду (2 мая).
9 мая отмечается День Победы. Это государственный праздник, поэтому 9 мая будет выходным днем. Отметим, что 8 мая — предпраздничный день, поэтому уйти домой можно будет на один час раньше.
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