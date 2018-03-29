Сколько отдыхаем на майские праздники в 2018 году

Месяц май в 2018 году вновь порадует россиян дополнительными выходными. Ivbg.ru рассказывает своим читателям, как страна отдыхает в мае.

В мае в России отмечают Праздник весны и труда и День победы. На День Весны и труда россияне будут отдыхать с 29 апреля по 2 мая включительно. Правительством было решено перенести выходной день с субботы, 28 апреля, на понедельник, 30 мая. Таким образом, суббота, 28 апреля, будет рабочей. Не надо будет выходить на работу в воскресенье (29 апреля), понедельник (30 апреля), вторник (1 мая) и среду (2 мая).

9 мая отмечается День Победы. Это государственный праздник, поэтому 9 мая будет выходным днем. Отметим, что 8 мая — предпраздничный день, поэтому уйти домой можно будет на один час раньше.