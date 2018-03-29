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Безработица в Германии в марте снизилась до 5,3%, как и ожидалось
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Безработица в Германии в марте снизилась до 5,3%, как и ожидалось 

Прайм 34 минуты назад
Безработица в Германии в марте составила 5,3%, опустившись с февральского уровня в 5,4%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.
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