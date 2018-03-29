43 процентов жителей Тарту готовы рассмотреть возможность уехать из города из-за ЦБК 

Около 43 процентов жителей Тарту готовы рассмотреть возможность уехать из города, если завод будет построен — об этом пишет «Спутник». Согласно опросу, проведенному фирмой Kantar Emor, в котором участвовали 610 человек, выяснилось, что 75 процентов жителей Тарту и Тартуского уезда против строительства целлюлозного комбината рядом с городом. По словам социолога Айвара Воога, главным аргументом против возведения завода тартусцы назвали нанесение ущерба окружающей среде. «На потенциальный ущерб окружающей среде указали 83 процента тех, кто не поддерживает строительство и указывает в качестве негативных побочных факторов чрезмерные вырубки леса, проблемы плохих запахов и загрязнение реки Эмайыги. Сверхвысоким влияние потенциального строительства на окружающую среду считает 41 процент опрошенных», — заявил Воог. Кроме вреда окружающей среде причинами, по которым ЦБК не должен быть построен, респонденты назвали коррупцию или непрозрачность строительных процессов, которые будут на руку только узкому кругу, поскольку 66 процентов считают, что процесс принятия решения недостаточно прозрачен. По оценке Kantar Emor, 92 процента ответивших единодушны в том, что при планировании завода следует учитывать мнение населения. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».