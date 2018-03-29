Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин в первой десятке Национального рейтинга мэров столичных городов России

Глава столицы Югры занял шестое место в Национальном рейтинге мэров столиц субъектов Российской Федерации

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ подготовили новое исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации за январь-март 2018 года.

Сочи, Его объектами являются мэры 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска , Набережных Челнов, Новокузнецка Тольятти . В рейтинг не включены представители Московской и Ленинградской областей в связи с отсутствием у этих регионов собственных административных центров.

Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. В «Национальном рейтинге мэров» задействован максимально широкий круг экспертов различной профессиональной и социальной принадлежности.