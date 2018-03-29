Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин в первой десятке Национального рейтинга мэров столичных городов России 

Глава столицы Югры занял шестое место в Национальном рейтинге мэров столиц субъектов Российской Федерации.
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ подготовили новое исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации за январь-март 2018 года.
Его объектами являются мэры 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. В рейтинг не включены представители Московской и Ленинградской областей в связи с отсутствием у этих регионов собственных административных центров.
Лидирует в рейтинге Александр Моор — мэр Тюмени, замыкает десятку лучших глав столиц субъектов Российской Федерации глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. В «Национальном рейтинге мэров» задействован максимально широкий круг экспертов различной профессиональной и социальной принадлежности.