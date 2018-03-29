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Опрос показал, что россиянки больше ценят в мужчинах
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Опрос показал, что россиянки больше ценят в мужчинах 

360tv.ru 28 минут назад
Фото: 360tv.ru
Россиянки считают, что главными качествами современного мужчины являются ум и способность хорошо зарабатывать, сообщила газета «Известия» со ссылкой на результаты всероссийского опроса «Левада-центра».
Сексапильность мужчины для россиянок практически не важна (1%), как, впрочем, и внешность избранника (5%)
— сказано в исследовании.
При этом социологи отмечают, что за 25 лет портрет идеального мужчины и женщины в России практически не изменились. Единственное, что поменялось — за это время в обществе практически перестали ценить порядочность.
Итак, ум мужчины играет главную роль для 51% россиянок. На втором и третьем месте по популярности умение зарабатывать (42%) и порядочность (37%).
46% мужчин при этом отмечают, что главное для них в женщине — хозяйственность (46%), заботливость (32%) и хорошая внешность (31%). Ум женщины при этом вышел только на четвертую строчку — он важен 25% мужчин.
Ранее «360» писал каким породам собак отдают предпочтение москвичи. На четвертом месте лабрадор ретривер (4,9%).
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