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Что российские женщины ценят в мужчинах
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Опрос показал, что российские женщины ценят в мужчинах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Только четверть российских мужчин ценят женский ум, лишь двадцатая часть женщин — мужскую внешность, пишет газета "Известия" со ссылкой на всероссийский опрос "Левада-центра".
"Сексапильность мужчины для россиянок практически не важна (1%), как, впрочем, и внешность избранника (5%)" — пишет издание.
Как добавляет газета, среди мужчин "только четверть респондентов ценят в представительницах противоположного пола ум". "А умение зарабатывать и вовсе оказалось на последнем месте: лишь 4% опрошенных считают это важным качеством женщины", — отмечает издание.
По данным "Известий", опрос проводился с 7 по 12 марта в 52 регионах России. В нем приняли участие 1,6 тысячи жителей городов и сел.
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