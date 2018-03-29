Опрос показал, что российские женщины ценят в мужчинах

"Сексапильность мужчины для россиянок практически не важна (1%), как, впрочем, и внешность избранника (5%)" — пишет издание. Только четверть российских мужчин ценят женский ум, лишь двадцатая часть женщин — мужскую внешность, пишет газета "Известия" со ссылкой на всероссийский опрос "Левада-центра"

Как добавляет газета, среди мужчин "только четверть респондентов ценят в представительницах противоположного пола ум". "А умение зарабатывать и вовсе оказалось на последнем месте: лишь 4% опрошенных считают это важным качеством женщины", — отмечает издание.