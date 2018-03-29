Анатолий Локоть занял 67 строчку в рейтинге мэров России

Сотрудники центра информационных технологий «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ подготовили рейтинг деятельности мэров за период с января по март 2018 года.

«Мэр третьего по величине города России Анатолий Локоть ( Новосибирск ), безусловно, не может рассматриваться просто как муниципальный завхоз, отвечающий за помойки, чистоту улиц, учёт газонов и целостность бордюрных камней. Место, занимаемое им, предполагает и настоятельно требует политического статуса. В первую очередь в политической сфере, по оценке большинства экспертов «Национального рейтинга», Анатолий Локоть понёс в рассматриваемый период потери. В частности, прошедшие выборы принесли ему одни разочарования», — отмечают авторы рейтинга.

В пояснительной записке к исследованию говорится, что при его подготовке учитывалось мнение так называемого экспертного сообщества.

«Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Заочные экспертные опросы проводились с использованием некоторых положений методики Уильяма Гордона ("Синектики"). Ключевой являлась установка «Синектики» о повышении релевантности результатов, в случае привлечения в качестве респондентов не только экспертов узкой специализации, но и людей абсолютно разных с профессиональной точки зрения. Таким образом, в «Национальном рейтинге мэров» сознательно задействован максимально широкий круг экспертов различной профессиональной и социальной принадлежности», — сообщают авторы рейтинга.

Сам Анатолий Локоть, впрочем, к критике своей деятельности относится стоически. В интервью НГС он пояснил, что для него главное то, как жители оценивают его работу.