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Дальнобойщики назвали Новосибирск опасным для работы городом
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Дальнобойщики назвали Новосибирск опасным для работы городом 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Российские дальнобойщики включили Новосибирск в список наиболее опасных городов для водителей большегрузов.
В интервью изданию «Газета.ру» опрошенные дальнобойщики на правах анонимности назвали направления, пользующиеся дурной славой среди профессиональных водителей.
«Наиболее опасными направлениями они называют Подмосковье и области вокруг него, а также Челябинск и Челябинскую область, Новосибирск и Иркутск», — цитирует респондентов издание.
Опрошенные водители отмечают, что обычно преступники действуют небольшими группами по три-четыре человека. У каждого участника банды своя роль: выследить интересующий автомобиль, отвлечь водителя, своровать груз. Зачастую бандиты не знают, что лежит внутри.
«Обычно нападающие не знают, какой товар мы везем, многое происходит без наводки: как-то резали тенты с картошкой, в прошлом году ограбили фуру в Нижнем Новгороде, которая везла электронные игрушки», — рассказывает журналистам «Газеты» один из опрошенных водителей.
Существует, впрочем, и несколько иная схема.
«Дальнобойщики рассказали и о существовании более широкой проблемы, чем простые случайные грабежи. Так, в настоящее время, по их словам, стали происходить заказные грабежи, когда информацию о дорогостоящих грузах преступникам передает сам грузоотправитель или грузополучатель с тем, чтобы получить страховую выплату», — пишет «Газета.ру».
Летом прошлого года НГС писали о приговоре в отношении 52-летнего жителя Новосибирского района. По данным следствия, мужчина незаконно завладел грузовиком Volvo, при этом едва не убив его владельцев.
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