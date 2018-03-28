Дальнобойщики назвали Новосибирск опасным для работы городом

Российские дальнобойщики включили Новосибирск в список наиболее опасных городов для водителей большегрузов.

В интервью изданию «Газета.ру» опрошенные дальнобойщики на правах анонимности назвали направления, пользующиеся дурной славой среди профессиональных водителей.

Опрошенные водители отмечают, что обычно преступники действуют небольшими группами по три-четыре человека. У каждого участника банды своя роль: выследить интересующий автомобиль, отвлечь водителя, своровать груз. Зачастую бандиты не знают, что лежит внутри.

«Обычно нападающие не знают, какой товар мы везем, многое происходит без наводки: как-то резали тенты с картошкой, в прошлом году ограбили фуру в Нижнем Новгороде, которая везла электронные игрушки», — рассказывает журналистам «Газеты» один из опрошенных водителей.

Существует, впрочем, и несколько иная схема.

«Дальнобойщики рассказали и о существовании более широкой проблемы, чем простые случайные грабежи. Так, в настоящее время, по их словам, стали происходить заказные грабежи, когда информацию о дорогостоящих грузах преступникам передает сам грузоотправитель или грузополучатель с тем, чтобы получить страховую выплату», — пишет «Газета.ру».

Летом прошлого года НГС писали о приговоре в отношении 52-летнего жителя Новосибирского района. По данным следствия, мужчина незаконно завладел грузовиком Volvo, при этом едва не убив его владельцев.