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Петростат назвал профессии с самым высоким и низким заработком в Ленобласти
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Петростат назвал профессии с самым высоким и низким заработком в Ленобласти 

Ivyborg.ru 1 час назад
Согласно данным из последнего ежемесячного исследования Петростата, больше всего в Ленобласти ценят учёных и разработчиков, а меньше всех — почтальонов и сотрудников общепитов.
Как говорится в сообщении статистического центра, самые высокие зарплаты в Ленобласти обитают в сфере научных исследований и разработок. Средний заработок специалистов этого сложного профиля составил чуть больше 57 тыс. рублей.
Самый низкий средний заработок в Ленобласти был зафиксирован Петростатом в сфере предоставления почтовых услуг (21 тыс. рублей), а также у работников гостиниц и предприятий общественного питания (почти 22 тыс. рублей).
Отмечается также, что почти на 10% по сравнению с прошлым исследованием (до 50 тыс. рублей) выросла зарплата в сфере складского хозяйства и на предприятиях, осуществляющих вспомогательную транспортную деятельность.
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