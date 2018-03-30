МИД Украины: высылка украинских дипломатов не повлияет на работу консульств страны в РФ

КИЕВ, 30 марта. / ТАСС /. Украина сохраняет на территории России достаточное количество своих консульских сотрудников. Об этом в пятницу заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца "У нас достаточное количество консульских сотрудников", — процитировало издание «Европейская правда» Бецу. Спикер внешнеполитического ведомства Украины добавила, что «решение о высылке дипломатов существенно не повлияет на нашу способность защищать интересы граждан Украины как в Москве , так и в консульских округах». 4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль , осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании , и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ. Канада, Польша и Молдавия и Албания, Дания, Испания, Италия и Венгрия, Грузия, Ирландия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Черногория, Швеция и Люксембург, Мальта, Португалия и 26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке , еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Между тем Германия Франция высылают по четыре дипломата, Литва Чехия — по три, Австралия Нидерланды — по два, Бельгия Эстония — по одному, при этом Украина решила выслать сразу 13 российских дипломатов, а НАТО сократила состав миссии РФ при организации с 30 до 20 человек. Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария Словакия . Эта скоординированная акция произошла на фоне инцидента с отравлением Скрипаля, в котором ряд стран Запада обвиняет Москву. Россия предприняла ответные шаги по высылке сотрудников диппредставительств. В частности, из РФ будут высланы 13 украинских дипломатов.