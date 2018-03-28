Ещё
Победа в январе 2018 увеличила пассажирооборот на 52,3%
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
Выборы 2018
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Победа в январе 2018 увеличила пассажирооборот на 52,3%
РЖД-Партнер
37 минут назад
Фото:
РЖД-Партнер
Комментарии
Вырос также и процент занятости пассажирских кресел. В январе — феврале 2018 года этот показатель составил 93,6%, что на 1,9% выше уровня прошлого года.
В рейтинге крупнейших российских авиаперевозчиков «Победа» занимает 6-ю позицию.
РЖД-Партнер: последние новости
Сингапурский аэропорт шестой год подряд признан лучшим в мире
Движение по Крымскому мосту запустят в декабре
Строители Крымского моста уложили 70% асфальта на его автодорожной части
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке
148
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
356
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
40
В Петербурге загорелся многоэтажный дом
74
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово
149
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика
Другое
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия
Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире
Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие
Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы
Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия
Оружие
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Новости
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение