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Победа в январе 2018 увеличила пассажирооборот на 52,3%
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Победа в январе 2018 увеличила пассажирооборот на 52,3% 

РЖД-Партнер 37 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Вырос также и процент занятости пассажирских кресел. В январе — феврале 2018 года этот показатель составил 93,6%, что на 1,9% выше уровня прошлого года.
В рейтинге крупнейших российских авиаперевозчиков «Победа» занимает 6-ю позицию.
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