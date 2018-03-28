Победа в январе 2018 увеличила пассажирооборот на 52,3%

Вырос также и процент занятости пассажирских кресел. В январе — феврале 2018 года этот показатель составил 93,6%, что на 1,9% выше уровня прошлого года.

В рейтинге крупнейших российских авиаперевозчиков «Победа» занимает 6-ю позицию.