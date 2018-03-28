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Родители Самары тратят до 20% доходов на дополнительное образование детей
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Родители Самары тратят до 20% доходов на дополнительное образование детей 

Волга Ньюс 38 минут назад
Такие результаты показал всероссийский онлайн-опрос, проведенный школой для способных и талантливых детей «Летово» с 16 января по 6 февраля 2018 г. в 58 регионах России.
Объем выборки составил 1,9 тыс. человек. Были опрошены люди в возрасте от 31 года до 50 лет, родители школьников.
Большинство самарских родителей тратят на дополнительное образование одного ребенка школьного возраста от 5 тыс. до 10 тыс. руб. в месяц — так ответила почти треть опрошенных. 19% отдают в месяц от 10 тыс. до 15 тыс. руб., 18% — от 2 тыс. до 5 тыс. рублей. Чуть более 14% родителей тратят от 15 тыс. до 30 тыс. руб., другие 14% ответили, что их расходы не превышают 2 тыс. руб. или они не тратят деньги вообще.
Согласно данным Росстата по среднедушевым денежным доходам 2016 г., ежемесячный расход в 5 тыс. рублей составляет в Самарской области 20% от дохода работающего родителя. По данным Росстата, 2016 г. дополнительным образованием были охвачены 67,7% детей в возрасте от пяти до 18 лет.
Чаще всего школьники ходят на спортивные секции или изучают дополнительно английский язык и математику — их упомянули 54% и 52% опрошенных соответственно. Также среди наиболее популярных внеклассных занятий: музыкальная школа (19%), художественная школа/занятия рисованием (17,5%), танцы бальные/спортивные (17%), занятия робототехникой, конструированием (16%), театральные студии.
Каждый пятый (20% респондентов) признался, что дети занимаются с репетиторами для лучшего освоения школьной программы или для углубленного ее изучения.
Самой большой трудностью для тех, кто хочет дополнительно развивать детей и дать им знания, которые не получить в школе, стала логистика. Постоянно возить ребенка на кружки устали 37% родителей. 28% участников опроса признались, что у детей уже не хватает времени на все секции и дополнительные занятия. И 21% родителей пожаловались на большие расходы.
"В основном родители отдают своих детей на дополнительные занятия, чтобы подготовить школьников к ЕГЭ и ОГЭ3 или углубить знания по основной программе. Однако это решает только краткосрочные задачи — сдать выпускные экзамены. Дополнительное образование должно быть нацелено, в том числе, на развитие универсальных навыков, которые пригодятся школьникам в будущем — коммуникативных навыков, креативности, командной работы, критического мышления", — отмечает заместитель директора школы «Летово» по академическим вопросам Мадлена Шагинян.
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