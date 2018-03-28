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Почти половина жителей Восточного Дегунина предпочитает передвигаться по столице на МЦК — итоги опроса
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Почти половина жителей Восточного Дегунина предпочитает передвигаться по столице на МЦК — итоги опроса 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 57 минут назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
На сайте интернет-издания «Дегунинские вести» завершилось голосование, в котором жителям Восточного Дегунина предлагалось выбрать любимый вид общественного транспорта. Почти половина респондентов, 44%, проголосовала за московскую новинку — МЦК.
Электрички стали вторыми по популярности, за них проголосовал 21% респондентов. Третье место занял метрополитен — его предпочитают 15% участников опроса. На последних местах расположились автобусы (6%) и троллейбусы с трамваями (2%). Еще 12% проголосовавших признались, что не любят общественный транспорт.
В опросе приняли участие 34 человека. Новое голосование редакция районной газеты «Дегунинские вести» запустит в четверг, 29 марта. (мю)
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