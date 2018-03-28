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Уверенность работодателей Британии в найме выросла
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Уверенность работодателей Британии в найме выросла 

Вести.Ru 27 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 28 марта — «Вести. Экономика». Британские работодатели стали более уверенно относиться к найму персонала в период с декабря по февраль согласно опросу, проведенному до того, как Британия договорилась о сделке по переходному периоду после Brexit c ЕС.
Конфедерация по найму и трудоустройству (REC) Великобритании заявила, что 28% компаний считают, что станут более уверенными в найме, тогда как 19% компаний полагают, что уверенность снизится. Опрос 600 компаний был проведен в период с 24 ноября 2017 г. по 28 февраля 2018 г. В этом месяце Брюссель и Лондон договорились о том, что Британия останется на едином рынке блока без права голоса на 21 месяц после выхода из состава ЕС в марте следующего года. "Объявление о том, что рабочие из ЕС, которые приедут в переходный период, смогут остаться, — это позитивный шаг, но предприятиям необходимо знать, какой доступ они будут иметь к рабочей силе из ЕС после этого периода времени, чтобы они могли эффективно планировать будущее", — сказал Том Хэдли, директор по политике в REC. Опрос показал, что только 17% работодателей планируют увеличить количество постоянного персонала в течение следующих четырех-двенадцати месяцев. Официальные данные пока указывают на здоровый рынок труда. Общая заработная плата британских рабочих возросла самыми быстрыми темпами за последние два года в течение трех месяцев до января, что усилило шансы на то, что Банк Англии увеличит затраты по наймам в мае. Данные также показали, что число людей в работе выросло на 168 тыс., что вдвое превысило прогноз опрошенных Reuters экономистов.
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