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Когда православные христиане отмечают Пасху в 2018 году?
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Когда православные христиане отмечают Пасху в 2018 году? 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Какие правила следует соблюдать во время страстной недели?
Пасха, которую еще называют Светлым Воскресеньем Христа, в этом году выпадает на 8 апреля. Этот день символизирует вечную жизнь, победу над смертью и очищение от грехов. Символы этого праздника у православных — яйца и куличи. По христианской традиции, пасхальное яйцо — это Гроб Господень. Внутри, казалось бы, мертвого яйца, зарождена новая жизнь, которая должна явиться миру.
Принципы вычисления Пасхи
Светлое Воскресенье — переходящий церковный праздник, поэтому дата каждый год меняется. Высчитывается она по специальному лунно-солнечному календарю. Принципы ее вычисления определила Александрийская церковь еще в третьем веке:
христианскую Пасху можно отмечать строго после еврейской;День Воскресенья Христа положено праздновать в первое воскресенье после полнолуния;Пасха не наступит раньше дня весеннего равноденствия, который в этом году пришелся на 20 марта;Светлое Воскресенье не отмечают позже 25 апреля (8 мая по григорианскому календарю). Поэтому все остальные календарные православные праздники высчитываются от дня Пасхи. «Страстная» неделя перед Пасхой
Так как праздник Светлого Воскресенья означает завершение Великого поста, с постящихся в этот день снимаются все ограничения в еде. Однако в «страстную седмицу» (последняя неделя перед Пасхой) в память о последних днях жизни Христа на земле, следует соблюсти строгие правила.
Начнется страстная неделя в 2018 году 2 апреля и продлится до 7 апреля — Великой субботы, которая в этом году совпала с еще одним православным праздником — Благовещением. В Великий понедельник православные, которые ответственно относятся к Великому посту, строго ограничивают себя в питании. Самые крепкие стараются вкушать исключительно сырую пищу, а то и вовсе отказываются от трапез в этот день и пьют меньше воды. В понедельник положено наводить в доме порядок, хотя есть версия, что делать это нужно в четверг. Некоторые считают ее ошибочной. Страстной вторник — день примирения с близкими. Простить попросить прощение — важная составляющая этого дня. Также необходимо привести в порядок свою одежду — подлатать, постирать, погладить, чтобы наряд уже был готов к светлому празднику. В среду православные христиане изготавливали один из символов Пасхи. Брали полые веточки соломы, нитки и мастерили украшение под названием «павучок». Его помещали в центральной части дома и считали олицетворением хрупкости мира. Также в этот день положено завершить все дела по дому и помыться до рассвета следующего дня. Чистый четверг называется «чистым» вовсе не потому, что все стараются успеть помыться до восхода солнца и привести дом в порядок. Напротив, в этот день возбраняется заниматься уборкой и очищением своего тела. В Великий четверг христиане должны очищать свою душу: причаститься, посетить храм, службу. Кроме того, в этот день можно замесить тесто на куличи, но выпекать их еще рано. Страстная пятница — самый строгий день этой недели и всего Великого поста. День, когда был распят Иисус Христов. День его смерти и погребения. День скорби. В отличии от понедельника, в пятницу не просто накладываются особые ограничения в пище, а вовсе запрещается вкушать что-либо. Чтобы занять себя чем-то, раньше православные украшали свои дома расшитыми полотенцами, вереском, вербой. Суббота — кулинарный день. Хозяйки принимаются за приготовление куличей и покраску яиц. На вечерней службе, которая, как правило, длится до трех часов ночи, можно освятить лакомства к праздничному столу. Светлое Воскресенье — самый главный праздник в христианстве — Пасха. Верующие приветствуют друг друга словами: «Христос Воскресе» и слышат в ответ: «Воистину Воскресе». В этот день люди ходят друг другу в гости, обмениваются яйцами, угощают куличами, радуются и веселятся. И на Пасху не ходят на кладбище, для этого существуют специальные дни. К слову, празднуют Пасху и православные католики, их Светлое Воскресенье в этом году наступит на неделю раньше — 1 апреля.
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