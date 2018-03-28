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Россиян все больше интересует борьба с коррупцией, выяснили социологи
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Россиян все больше интересует борьба с коррупцией, выяснили социологи 

pasmi.ru 2 часа назад
Исследование Института социологии РАН показало растущую заинтересованность граждан России социальной справедливостью и борьбой с коррупцией в верхах.
Своих проблем хватает
Исследование было проведено осенью 2017 года, пишут «Новые известия». Как свидетельствуют социологи, начиная с 2016 года фокус общественного внимания начал смещаться с внешнеполитической повестки дня на внутриэкономические и внутриполитические процессы. У россиян совсем небольшой запрос на противостояние США, на реванш в республиках постСССР (всего 8% адептов), на наращивание оборонных расходов (28% одобрения).
За полтора года с марта 2015-го до октября 2017-го с 79 до 65% сократилась доля россиян, уверенных в том, что все проблемы, с которыми столкнулась страна, инспирированы исключительно Западом, и, наоборот, с 21 до 35% выросло число тех, кто полагает, что главный источник проблем и трудностей, которые сегодня переживает страна, находится в ней самой.
Три первые позиции общественного запроса на перемены занимают: усиление социальной справедливости, борьба с коррупцией (эту позицию отметили 51% опрошенных), экономические реформы, нацеленные на преодоление нефтегазовой зависимости (41%) и реформы социальной сферы (науки, образования, здравоохранения, культуры) (37%).
Для того чтобы претендовать на статус великой державы, нашей стране, по мнению большинства россиян, необходимо модернизировать экономику, сделав ее конкурентоспособной (так считают 58% опрошенных), повысить благосостояние своих граждан (53%), обеспечить безопасность государства, имея мощные вооруженные силы (44%). Иначе говоря, величие России должно «коваться», прежде всего, внутри страны, а не за ее пределами.
Большинство опрошенных отчетливо осознают, что современная Россия — это не Советский Союз и уже никогда им не станет. Соответственно, за возвращение России статуса аналогичного тому, каким обладал СССР, а именно мировой сверхдержавы, высказываются чуть более четверти опрошенных (26%). А еще в 2007 году их было более трети. Большинство россиян (51%) считает более реалистичной задачу вхождения России в число наиболее экономически развитых и политически влиятельных стран мира.
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