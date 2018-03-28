В прошлом году списали свыше двух триллионов безнадежных долгов россиян

Большую часть дел закрывают из-за невозможности взыскания долга

На 16% в прошлом году увеличился объем списанных безнадежных долгов россиян. В 2017 году показатель составил 2,2 триллиона рублей. Наращивание кредитования россиян и падение реальных доходов стали главными причинами увеличения показателя.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов, в прошлом году было списано безнадежных долгов на 2,2 триллиона в российской валюте. Это на 16% больше, чем в 2016 году. Рост показателя объясняется увеличением кредитования граждан и падением реальных доходов россиян, пишет издание.

Дела закрываются из-за невозможности взыскания долга, поясняют юристы. По словам опрошенных изданием специалистов, исполнительные производства стали чаще закрывать в случаях, когда у должника уже отсутствует имущество, на которое можно обратить взыскание.

Также одной из причин роста показателя называют низкую эффективность работы приставов, которым проще массово закрывать дела, чем тратить время на каждое из них из-за загруженности.