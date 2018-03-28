Уверенность потребителей Франции остается стабильной 

Москва, 28 марта — «Вести. Экономика». Потребительская уверенность во Франции в марте оставалась стабильной, согласно информации статистического агентства Insee.
Потребительское доверие во второй по величине экономике еврозоны оставалось на уровне в среднем в 100 пунктов в марте, как и в феврале, согласно опросу французского статистического агентства.
Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали, что доверие потребителей останется стабильным на уровне 100.
Как писали «Вести. Экономика», в прошлом году государственный дефицит Франции впервые за десять лет оказался ниже 3%-го лимита Европейского союза.
Сократившись до 2,6% от валового внутреннего продукта, дефицит бюджета Франции оказался ниже целевого показателя правительства в 2,9%. Это стало лучшим показателем с момента мирового финансового кризиса в 2007 году.
Президенту Франции Эммануэлю Макрону удалось соблюсти правила ЕС, хотя его предшественникам этого не удавалось. Сокращение дефицита стало краеугольным камнем его стремлений по восстановлению репутации Франции в финансовом плане.