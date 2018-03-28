Уверенность потребителей Франции остается стабильной

Москва , 28 марта — «Вести. Экономика». Потребительская уверенность во Франции в марте оставалась стабильной, согласно информации статистического агентства Insee.

Потребительское доверие во второй по величине экономике еврозоны оставалось на уровне в среднем в 100 пунктов в марте, как и в феврале, согласно опросу французского статистического агентства.

Как писали «Вести. Экономика», в прошлом году государственный дефицит Франции впервые за десять лет оказался ниже 3%-го лимита Европейского союза

Сократившись до 2,6% от валового внутреннего продукта, дефицит бюджета Франции оказался ниже целевого показателя правительства в 2,9%. Это стало лучшим показателем с момента мирового финансового кризиса в 2007 году.