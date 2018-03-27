Российские семейные компании планируют увеличить прибыль в 2018 году

Почти половина семейных предприятий собирается расширяться: 42 процента намерены приобрести другую компанию, а 48 процентов — увеличить количество сотрудников. Привлечение и удержание сотрудников является ключевым риском в плане роста компании. Многие опасаются назначать на руководящие позиции не членов семьи, при этом сами не понимают, как развивать предприятие в долгосрочной перспективе.

— Как показывают опросы далеко не все россияне, точнее около половины из них, хотят работать со своими родственниками, хотя в мировой экономике семейные компании создают больше половины рабочих мест, — отмечает Андрей Назаров , сопредседатель "Деловой России" . — Поэтому пока мы скорее говорим о зарождении семейных компаний, чем об их интенсивном развитии, поскольку большинство из них имеют сравнительно молодой возраст. Чаще всего этот бизнес связан с торговлей и ресторанным делом.

Не все выводы можно полностью применить к российской практике в связи с отличиями отечественного семейного бизнеса от мирового, считает руководитель группы по оказанию услуг частным клиентам Deloitte в СНГ Светлана Борисова . В частности, в мире восемь из десяти семейных предприятий ориентированы на международные рынки при получении части своих доходов. Причем почти половина зарабатывает более четверти прибыли за рубежом. По мнению 85 процентов предпринимателей, глобальная торговля занимает важную роль в цепочках поставок. Наши предприниматели пока в большей степени ориентированы на внутренний рынок.

В большей степени семейные предприятия полагаются на внутренние источники финансирования роста. Они не заинтересованы в привлечении частного капитала и не воспринимают экономическую неопределенность или геополитические факторы в качестве основных рисков.

В мировой экономике семейные компании создают больше половины рабочих мест

— Однако зарождающийся российский семейный бизнес смотрит вперед и также задается многими вопросами, затронутыми в исследовании, например, по выбору источников финансирования, преемственности, рискам, препятствующим росту бизнеса, включая нестабильность рынков. Актуальными вопросами для российского бизнеса также являются привлечение и удержание квалифицированных специалистов, внедрение инноваций в бизнес и выход на международные рынки, — полагает Светлана Борисова.

Повысить процент практики наследования компаний позволит реформа наследственного права, на которую долго не обращали внимания, уверен Андрей Назаров. «В результате, выстроив бизнес, предприниматель оказывался в ситуации полной растерянности, что станет с его делом в будущем? Это подрывало его уверенность, что заработанные капиталы будут переданы наследникам и исполнены по его воле. С 1 сентября следующего года, когда вступит в силу 259-й федеральный закон, у собственников появятся новые возможности и, полагаю, уверенность за сохранность своего дела. В первую очередь я подразумеваю наследственный фонд», — резюмировал он.