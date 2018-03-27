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«Лаборатория Касперского»: Каждая пятая компания в РФ становилась жертвой DDoS-атак случайно
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«Лаборатория Касперского»: Каждая пятая компания в РФ становилась жертвой DDoS-атак случайно 

Агентство «Москва» 38 минут назад
Каждая пятая компания в России становилась жертвой DDoS-атак случайным образом, сообщили в пресс-службе компании «Лаборатория Касперского».
«Как показало исследование «Лаборатории Касперского» («Информационная безопасность бизнеса» в 2017 г.), каждая пятая компания в России случайным образом становилась жертвой DDoS-атак. В ходе опроса 21% респондентов отметили, что их организация не являлась прямой целью DDoS-атаки, но все равно пострадала. Любопытно, что более трети компаний (34%) при этом до сих пор не используют никакой защиты от DDoS, потому что считают, что они не представляют интереса для злоумышленников», — говорится в сообщении.
Уточняется, что аналитики отмечают увеличение риска столкновения с DDoS-атакой. По данным опроса, в 2017 г. 42% российских компаний назвали причиной киберинцидента именно DDoS. В 2016 г. этот показатель был в два раза ниже — 22%.
«По мнению трети респондентов (31%), DDoS-атака проводится злоумышленниками, чтобы нарушить нормальную операционную деятельность компании. Около четверти опрошенных (23%) считают, что это происки конкурентов. А каждый пятый участник исследования (19%) уверен, DDoS используется, чтобы отвлечь внимание IT-служб от других атак, которые направлены на компанию в это же время», — заключили в пресс-службе.
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