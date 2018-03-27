Каждая пятая компания в России становится жертвой DDoS-атак случайно

Как показало исследование «Лаборатории Касперского» , каждая пятая компания в России случайным образом становилась жертвой DDoS-атак. В ходе опроса 21% респондентов отметили, что их организация не являлась прямой целью DDoS-атаки, но всё равно пострадала. Любопытно, что более трети компаний (34%) при этом до сих пор не используют никакой защиты от DDoS, потому что считают, что они не представляют интереса для злоумышленников.

Помимо этого, аналитики отмечают увеличение риска столкновения с DDoS-атакой. По данным опроса, в прошедшем году 42% российских компаний назвали причиной киберинцидента именно DDoS. В 2016 году этот показатель был в два раза ниже — 22%.

По мнению трети респондентов (31%), DDoS-атака проводится злоумышленниками, чтобы нарушить нормальную операционную деятельность компании. Около четверти опрошенных (23%) считают, что это происки конкурентов. А каждый пятый участник исследования (19%) уверен, DDoS используется, чтобы отвлечь внимание IT-служб от других атак, которые направлены на компанию в это же время.