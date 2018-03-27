Ильсур Метшин, Наиль Магдеев и Айрат Хайруллин лидируют в «Народном рейтинге мэров Татарстана»

Напомним, «ФедералПресс» запустил новый проект — «Народный рейтинг мэров Татарстана». За звание самого эффективного борются 20 глав местного самоуправления, наиболее часто обсуждавшихся в СМИ и соцсетях в последние три месяца.

По состоянию на 16.00 часов 26 марта в опросе приняли участие 3 тыс. 621 респондент.

«О человеке надо судить по его поступкам. Именно этих глав (мэров) уважает население городов, ими руководимых», — обосновал свой выбор один из респондентов.

«За короткое время работы он показал себя истинным патриотом города. Решил вопросы ЖКХ, ремонта дорог, вопросы здравоохранения и образования, построил пляж, велодорожки. Дай бог ему здоровья и сил для реализации своих планов», — дал свою оценку работе Айрата Хайруллина один из респондентов. В числе отзывов о работе Айрата Хайруллина также: «У мэра прогрессивный взгляд и современная картина мира», «Молодой, активный, креативный, прогрессивный! Впереди планеты всей! За короткий промежуток времени очень много сделал для города!», «При нем город стал вкладывать в развитие своих территорий, потенциал финансовый направлен на горожан».

В номинации «Надежда жителей» первое место занял мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев — 1 тыс. 191 голос. Свои надежды и ожидания жители республики также связывают с мэром Бугульмы Линаром Закировым (780 голосов), главой Заинского муниципального района Разифом Каримовым (534 голоса), мэром Казани Ильсуром Метшиным (367 голосов) и главой Альметьевска Айратом Хайруллиным (356 голосов).

Наиля Магдеева респонденты отнесли к числу «прогрессивных лидеров в реализации программы экономического развития Татарстана». «Мэр Н. Челнов решает трудные вопросы с обманутыми дольщиками, находит варианты без участия дольщиков в виде доплат, поскольку понимает, что перед ним трудовой народ, который нелегким трудом и за долгие годы заработал средства на квартиру и он хочет, чтобы жители его города жили в лучших условиях», — обозначил больной вопрос один из респондентов.

Список мэров, которым жители республики не доверяют больше всего, возглавил мэр Казани Ильсур Метшин — 484 голоса. Стоит отметить, что разброс голосов в номинации «Антирейтинг» оказался мининальным. Первые результаты голосования показали, что мэру Бугульмы Линару Закирову не доверяют 477 респондентов, мэру Елабуги Геннадию Емельянову — 441 респондент, руководителю исполнительного комитета Нурлатского муниципального района Алмазу Ахметшину — 436 респондентов, главе Кукморского муниципального района Сергею Димитриеву — 419 респондентов.

Комментарии респондентов в адрес Ильсура Метшина достаточно критические: «Мэр Казани должен показать пример остальному корпусу мэров. Но пока уровень эффективности самого мэра Казани низок. Много пиара, и мало заботы о горожанах. Много желания заработать денег за счет жителей Казани», «Дольщики Аитова и Левады винят мэра Казани в сложившейся ситуации с обманутыми дольщиками. Он усугубил проблему застройщиков, игнорировал диалог с дольщиками. Встречался с ними 2 раза», «Я житель Казани, совершенно не вижу работу нашего мэра, но наслышана о работе мэра Челнов. Берите пример», — рекомендовал критически настроенный респондент.

Голосование продлится до 15 апреля. Оценить эффективность работы руководителей муниципальных органов власти могут все жители республики.

Фото: metshin.ru