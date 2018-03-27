Что россияне думают про женщин-политиков

Готовы ли граждане современной России к тому, чтобы выбрать женщину своим президентом?

Может ли женщина управлять страной?

Большинство россиян, а именно 54% согласно опросу, проведенному Левада-центром , не видят женщину в качество президента. Любопытно, что наибольший процент тех, кто при опросе высказался против женщины-президента, наблюдался среди мужчин и людей старше 40 лет. Молодежь же является гораздо более лояльной в этом вопросе.

Женщина в политике: за и против

Однако если говорить в целом о женщинах в политике, а не о кресле президента, то тут львиная доля россиян (66%) положительно относится к тому, чтобы женщины занимали политические должности. В качестве основных преимуществ женщин-политиков люди указывали на то, что женщины «мудрее», «хозяйственнее, организованнее, практичнее», «лучше знают проблемы людей, будет больше заботиться о людях».

Но стоит отметить, что всего год назад тех, кто поддерживает продвижение женщин в политике, было на 10% больше. Точно так же увеличилось число тех, кто считает, что между мужчинами и женщинами не должно быть равенства в доступе к политической власти. Что же настораживает опрошенных? Распространено мнение, что женщина «не выдержит нагрузки, сломается», а кроме того «женщина не станет серьезно заниматься карьерой и рано или поздно уйдет в семью и ее направление придется кому-то перепоручать».

Таким образом, большинство россиян хотели бы видеть женщин на политических должностях, особенно в таких отраслях как культура, здравоохранение и социальные сферы, поскольку существует представление о том, что женщины «честнее, мягче, заботливее» мужчин. Однако на должности президента большинство участников опроса все-таки предпочли бы видеть мужчину.

Результаты опроса неудивительны: они наглядно отображают стереотипы, существующие о женщинах и о мужчинах в российском обществе. Идея о том, что мужчина жестче и сильнее («сильный пол»!), а также о том, что каждая женщина стремится к материнству и семейной жизни, крайне сильна. Мы уже писали и будем писать о том, чем опасны гендерные предрассудки. И надеемся, что за кого бы ни проголосовали россияне, этот человек окажется достойным выбора и не важно, будет ли это мужчина или женщина.

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