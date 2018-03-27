Россия уступила США по количеству пиратского контента

В 2017 году россияне совершили 20,6 млрд визитов на порталы с нелицензионными материалами (для сравнения: американцы — 27,9 млрд визитов), пишет Advanced Television. На третьем месте в этом рейтинге оказалась Индия. Аналитики рассказали, что наиболее востребован для пиратов телеконтент. Широкое распространение онлайн-кинотеатров не снизило популярность телепиратства, как ожидалось. Отмечается также, что посещения с мобильных устройств и персональных домашних компьютеров распределились примерно поровну.