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Россия уступила США по количеству пиратского контента
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Россия уступила США по количеству пиратского контента 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В 2017 году россияне совершили 20,6 млрд визитов на порталы с нелицензионными материалами (для сравнения: американцы — 27,9 млрд визитов), пишет Advanced Television. На третьем месте в этом рейтинге оказалась Индия. Аналитики рассказали, что наиболее востребован для пиратов телеконтент. Широкое распространение онлайн-кинотеатров не снизило популярность телепиратства, как ожидалось. Отмечается также, что посещения с мобильных устройств и персональных домашних компьютеров распределились примерно поровну.
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