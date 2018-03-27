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«Ромир»: объем свободных денег у россиян достиг десятилетнего максимума
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«Ромир»: объем свободных денег у россиян достиг десятилетнего максимума 

Банки.ру 32 минуты назад
Россияне в январе—феврале 2018 года имели больше свободных денег, чем в аналогичные периоды в прошлые годы, говорится в исследовании холдинга «Ромир».
Как поясняется, свободные деньги домохозяйств — это денежные средства, которые остаются у домохозяйства после покупки необходимых продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг. Это именно те средства, которые домохозяйство может израсходовать на отдых, развлечения, дополнительное образование, ремонт или отложить для крупной покупки (квартира, дача, автомобиль и т. п.).
«В январе текущего года размер сводных денег составил 17 800 тысяч рублей, а в феврале — 18 800 рублей. Таким образом, показатели индекса свободных денег (ИСД) текущего года с лихвой превосходят результаты аналогичных периодов предыдущих лет. Среднегодовой показатель объема свободных денег за два месяца текущего года составил 18 300 рублей, что почти идентично результатам 2017 года — 18 500 рублей. Однако нельзя не отметить, что высокое среднегодовое значение ИСД за прошлый год было обеспечено ростом объемов свободных денег во втором квартале и скачком значения в декабре», — говорится в сообщении.
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