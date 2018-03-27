В середничках: жители Самарской области оценили качество работы полиции

В городах больше половины положительно оценивают качество работы сотрудников полиции. В муниципальных районах этот показатель находится на уровне 80%, — рассказал Александр Винников на заседании губдумы во вторник, 27 марта.

По его словам, население также привлекают к охране общественного порядка. На сегодняшний день в регионе насчитывается свыше 4000 дружинников. На их деятельность в 2017 году потратили 43 миллиона рублей.

— Благодаря этому на улицы выходят дополнительно до 180 нарядов. За прошлый год при участии дружинников удалось выявить более 6000 нарушений и раскрыть девять преступлений, — доложил депутатам генерал.