После кемеровской трагедии россиян призывают бойкотировать торговые центры

В социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram стремительно распространяется флешмоб #бойкот_ТЦ. Россиян призывают отказаться от походов во все торговые центры 31 марта. Этой акцией инициаторы хотят напомнить владельцам крупных магазинов о ценности человеческой жизни. Владельцев зданий, в которых разместились ТЦ, просят в этот день отчитаться перед горожанами о готовности систем безопасности к ЧС. Общественники также требуют провести учебные эвакуации с участием СМИ и рядовых горожан, чтобы у всех была возможность реально взглянуть на эту готовность.