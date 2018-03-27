Ещё
После кемеровской трагедии россиян призывают бойкотировать торговые центры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

После кемеровской трагедии россиян призывают бойкотировать торговые центры 

Авторадио 1 час назад
В социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram стремительно распространяется флешмоб #бойкот_ТЦ. Россиян призывают отказаться от походов во все торговые центры 31 марта. Этой акцией инициаторы хотят напомнить владельцам крупных магазинов о ценности человеческой жизни. Владельцев зданий, в которых разместились ТЦ, просят в этот день отчитаться перед горожанами о готовности систем безопасности к ЧС. Общественники также требуют провести учебные эвакуации с участием СМИ и рядовых горожан, чтобы у всех была возможность реально взглянуть на эту готовность.
Авторадио: последние новости
В 2017 году в России зафиксирован рекордный турпоток В Кемерове идет расследование трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня" У большинства охранников ТЦ "Зимняя вишня" нет лицензий - профсоюз
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева188
Тулеев попросил прощения у Путина208
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову129
Жизнь зла
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово416
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:55
В ТЦ пройдут противопожарные рейды
Новости Москвы
05:13
ГИБДД обратилась к москвичам
Новости Москвы Общество
03:52
«ВИА Гра» получила новую солистку
Шоу-бизнес
02:22
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева
Политика
03:08
Джастин Бибер попал в аварию
Шоу-бизнес
00:27
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову
Политика Происшествия
00:54
Поклонники осудили Волочкову
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение