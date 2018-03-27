Ещё
Имя Максима Горького известно почти каждому россиянину, выяснил ВЦИОМ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Имя Максима Горького известно почти каждому россиянину, выяснил ВЦИОМ 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Имя писателя Максима Горького известно почти каждому россиянину, следует из результатов опроса ВЦИОМ, имеющихся в распоряжении РИА Новости, впервые о нем услышали только 3% респондентов.
Опрос, проведенный 20-21 марта, был приурочен к 150-летию со дня рождения Максима Горького, который отмечается 28 марта. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, в рамках которого были опрошены 2000 респондентов.
"Имя Максима Горького знакомо почти каждому россиянину (впервые услышали о нем в ходе опроса только 3% всех респондентов, однако среди молодежи от 18 до 24 лет эта доля составляет 17%), и ассоциируется, прежде всего, с его творчеством как писателя и поэта (61% опрошенных)", — говорится в сообщении.
Согласно исследованию, 71% респондентов импонирует Горький. При этом читали литературные труды автора 91% россиян, знакомы с его именем, смотрели киноэкранизации — 71%. Менее всего творчество Горького известно россиянам по театральным постановкам — об этом рассказали 34% респондентов. В то же время первое место в «народном рейтинге» работ Максима Горького занимает роман «Мать» (его называют 32%), а также входит пьеса «На дне» (19%) и поэма в прозе «Песня о Буревестнике» (12%).
В материале подчеркивается, что в XXI веке Горький воспринимается в первую очередь как выдающийся деятель культуры конца XIX — начала XX столетий (55% среди слышавших о нем), нежели идеолог, «литературный вождь» революции (31%).
"Есть свойство, которое выделяет его (Горького) на фоне всей русской классики, построенной на глубоком проникновении в человеческую природу: фактически, произведения Горького — это социология самого драматичного периода нашей истории, облеченная в литературную форму. И пусть термин «соцреализм» сегодня никого не вдохновляет, опыт прочтения Горького — важный момент для тех, кто собирается исследовать общество или влиять на него", — отметил руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов, чьи слова приводятся в материале.
РИА Новости: последние новости
В ФОМ объяснили, почему экзит-полл ВЦИОМ показал неточные результаты Аналитики рассказали о пляжных направлениях, быстро набирающих популярность ЦИК раскритиковал ситуацию с выборами с президента России на Украине
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово294
Путин впервые прокомментировал трагедию в Кемерово612
Россия предложила выбор для изгнания дипломатов США271
Пока вы спали: дипломатам дали 10 дней69
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной37
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
Путин возложил цветы в память о жертвах пожара
Политика
В Кемерове проходит стихийный митинг
Общество
01:00
У россиян стало больше «свободных денег»
Личный счет Социология
02:59
Кто был против «Женщины, которая поет»
Шоу-бизнес
22:04
Путин пообещал наказать виновных в ЧП в «Зимней вишне»
Происшествия Пожары
00:35
Госдеп США отреагировал на трагедию в России
В мире Политика
00:58
Юлия Пересильд легла под капельницу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение