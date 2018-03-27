Имя Максима Горького известно почти каждому россиянину, выяснил ВЦИОМ

МОСКВА , 27 мар — РИА Новости . Имя писателя Максима Горького известно почти каждому россиянину, следует из результатов опроса ВЦИОМ , имеющихся в распоряжении РИА Новости, впервые о нем услышали только 3% респондентов.

Опрос, проведенный 20-21 марта, был приурочен к 150-летию со дня рождения Максима Горького, который отмечается 28 марта. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, в рамках которого были опрошены 2000 респондентов.

"Имя Максима Горького знакомо почти каждому россиянину (впервые услышали о нем в ходе опроса только 3% всех респондентов, однако среди молодежи от 18 до 24 лет эта доля составляет 17%), и ассоциируется, прежде всего, с его творчеством как писателя и поэта (61% опрошенных)", — говорится в сообщении.

Согласно исследованию, 71% респондентов импонирует Горький. При этом читали литературные труды автора 91% россиян, знакомы с его именем, смотрели киноэкранизации — 71%. Менее всего творчество Горького известно россиянам по театральным постановкам — об этом рассказали 34% респондентов. В то же время первое место в «народном рейтинге» работ Максима Горького занимает роман «Мать» (его называют 32%), а также входит пьеса «На дне» (19%) и поэма в прозе «Песня о Буревестнике» (12%).

В материале подчеркивается, что в XXI веке Горький воспринимается в первую очередь как выдающийся деятель культуры конца XIX — начала XX столетий (55% среди слышавших о нем), нежели идеолог, «литературный вождь» революции (31%).