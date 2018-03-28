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Население Новосибирской области 2018 — данные статистики
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Население Новосибирской области 2018 — данные статистики 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
За год жителей стало больше почти на 10 тысяч. В основном, за счет естественной миграции. При этом темпы роста немного замедлились. Подавляющая доля населения живет в городах — почти 80 процентов. Выросло население не только Новосибирска, но и Бердска, Кольцово, Оби. А из Здвинского, Каргатского и Кыштовского районов за год уехали примерно по два процента местных жителей.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги Недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — Дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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