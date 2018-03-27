Названы самые популярные среди москвичей собаки

Беспородные собаки оказались самыми популярными у жителей столицы России по итогам 2017 года. Это показал опрос сервиса Dogsy и компании–разработчика трекеров GPS и активности для собак Mishiko, сообщил сайт The Village.

Простым дворняжкам отдали предпочтение 18,3% опрошенных москвичей. На втором месте — йоркширские терьеры с результатом 7,8%, на третьей строчке — чихуахуа с показателем 5,3%.

Далее идут лабрадор ретривер (4,9%), таксы (4,5%),

джек-рассел-терьеры

(4,3%), русские

той-терьеры

(3,2%), сибирские хаски (2,7%), померанские шпицы (2,6%) и мопсы (2,6%).

Наиболее популярны маленькие собаки, особенно йоркширские терьеры. Они идеально приспособлены для жизни в городской квартире и не требуют продолжительных и частых выгулов, кроме того, йорки почти не линяют

— цитирует издание мнение авторов исследования.

Недавно в популярном мессенджере Telegram появился набор стикеров с изображениями животных из приютов, которые ожидают своих хозяев.