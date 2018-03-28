Россияне выбрали, какое консульство США в РФ следует закрыть 

Российское посольство в США подвело итоги голосования в Твиттере, спустя сутки после того, как дипломаты обратились к блогерам из России с вопросом о том, какое американское консульство они бы закрыли на территории РФ. Тогда на выбор были даны три варианта: во Владивостоке, в Екатеринбурге и в Санкт-Петербурге.
Всего в опросе приняли участие 57,5 тысячи пользователей. За вариант с Владивостоком проголосовало 18% участников опроса, Екатеринбург выбрали 35% опрошенных, а «победило» американское консульство в Санкт-Петербурге с 47% голосов, пишет газета «Известия».
В комментариях к записи некоторые блогеры требовали закрыть все три консульства разом. «Я бы закрыл их повсюду, пока русофобия в Соединенных Штатах и визги оскорбленных „ковбоев“ не закончились», — написал житель Екатеринбурга Сергей Самсонов.
«Ридус» проводил аналогичный опрос с большим числом вариантов на своем сайте, и большинство выбрало вариант с закрытием всех консульств США на территории России.
Напомним, власти Великобритании без предъявления доказательств обвинили Россию в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок», и в качестве недружественного шага вместе с другими западными странами выслали более 150 российских дипломатов.
В МИД РФ пообещали зеркально ответить на внешнеполитическое давление, с чем и было связано проведение опроса.