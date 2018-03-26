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Почти половина японцев хотят отставки Абэ
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Почти половина японцев хотят отставки Абэ 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 26 марта — «Вести. Экономика». Почти половина японских избирателей считают, что премьер-министр Синдзо Абэ должен покинуть свой пост, чтобы взять на себя ответственность за скандал с кумовством, показал опрос общественного мнения, передает Reuters.
Синдзо Абэ EPA-EFE/KIM KYUNG-HOON
Подозрения возникли в связи с продажей государственных земель с огромным дисконтом к школьному оператору, связанному с женой Абэ Аки. Это привело к крупнейшему политическому кризису, с которым столкнулся Абэ после возвращения к власти в 2012 г. Абэ отрицал, что либо он, либо его жена как-то связаны с этой сделкой. Из документов о продаже земли упоминание Абэ и его жены было удалено. Согласно опросу общественного мнения, проведенному либеральной газеты Asahi в выходные дни, 48% опрошенных заявили, что Абэ и его правительство должны уйти, по сравнению с 39%, которые заявили, что этого делать не нужно. Процент тех, кто поддерживает Абэ, снизился до 32,6%, что на 11,7 процентных пункта меньше, чем месяц назад, тогда процент не поддерживающих вырос на 13,2 процентных пункта — до 54,9%. На вопрос, почему они его поддержали, наибольшее число — 37,8% — говорит, что правительство Абэ «кажется лучше других». Отвечая на вопрос о скандале продажи земли в парламентском комитете в понедельник, Абэ повторил, что в качестве главы правительства он несет ответственность за то, что избиратели теряют доверие к его администрации, но повторил отрицание того, что он или его жена непосредственно вовлечены в продажу земли.
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