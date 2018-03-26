Литва закрыла въезд для 44 россиян 

Министр внутренних дел Эймутис Мисюнас и руководитель департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте подписали указы о запрете на въезд в страны 44 гражданам России, передает BNS.
Россияне внесены в так называемый «список Магнитского». Они не смогут въезжать в Литву так как, по мнению властей страны, представляют угрозу национальной безопасности. Официально фамилии не раскрываются.
Литовский сейм одобрил «список Магнитского» в ноябре 2017 г. Ранее в него были включены фамилии 49 граждан России.