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Литва закрыла въезд для 44 россиян
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Литва закрыла въезд для 44 россиян 

Ведомости 21 минуту назад
Министр внутренних дел Эймутис Мисюнас и руководитель департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте подписали указы о запрете на въезд в страны 44 гражданам России, передает BNS.
Россияне внесены в так называемый «список Магнитского». Они не смогут въезжать в Литву так как, по мнению властей страны, представляют угрозу национальной безопасности. Официально фамилии не раскрываются.
Литовский сейм одобрил «список Магнитского» в ноябре 2017 г. Ранее в него были включены фамилии 49 граждан России.
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