Литва закрыла въезд для 44 россиян

Министр внутренних дел Эймутис Мисюнас и руководитель департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте подписали указы о запрете на въезд в страны 44 гражданам России , передает BNS.

Россияне внесены в так называемый «список Магнитского». Они не смогут въезжать в Литву так как, по мнению властей страны, представляют угрозу национальной безопасности. Официально фамилии не раскрываются.

Литовский сейм одобрил «список Магнитского» в ноябре 2017 г. Ранее в него были включены фамилии 49 граждан России.