Голосование за автомобили года в России завершится 31 марта

Премия «Автомобиль года в России — 2018» выходит на финишную прямую. Россияне еще успевают выбрать любимые автомобили — голосование завершится 31 марта. А уже 10 апреля среди его участников определится обладатель главного приза Премии — ключей от Lada Vesta SW Cross.

Лучшие автомобили 2018 года в 23 классах и специальных номинациях — «Новинка года», «Любимая марка в массовом сегменте», «Любимая марка в премиальном сегменте», «Самый узнаваемый китайский бренд» определятся с помощью онлайн-голосования, которое проходит в формате анкетирования на интернет-порталах Премии «Автомобиль года в России — 2018» и ее партнеров.

Это уже 18-й сезон Премии, которая каждый год помогает создать объективную картину предпочтений автолюбителей. Традиционно в голосовании принимают участие порядка миллиона россиян. Так, во время прошлогоднего опроса мнение о том, какие автомобили лучшие в своих классах, высказали 972 307 человек со всей страны.

В число претендентов на главный приз войдут все корректно зарегистрировавшиеся участники голосования. Имя счастливчика объявят 10 апреля в режиме реального времени на мероприятии в Москве

Главное событие Премии состоится в столице 26 апреля. В рамках торжественной церемонии станут известны автомобили года в своих классах и номинациях, а обладатель главного приза получит ключи от Lada Vesta SW Cross.