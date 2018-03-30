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В ЦБ отметили снижение ставки по ипотеке до очередного минимума
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В ЦБ отметили снижение ставки по ипотеке до очередного минимума 

Российская Газета 29 минут назад
Фото: Прайм
Ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам в феврале достигла очередного минимума и составила 9,75 процента, сообщает Банк России. С января ставка снизилась на 0,1 процента.
Улучшение условий кредитования привело к росту его объемов на 34,3 процента после обычного январского снижения. Населением было привлечено более 102 тысяч ипотечных кредитов в рублях на общую сумму почти 200 миллиардов рублей, говорится в сообщении.
В результате в феврале совокупная задолженность заемщиков перед банками достигла 5,3 триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года задолженность выросла на 18,1 процента.
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