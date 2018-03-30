В ЦБ отметили снижение ставки по ипотеке до очередного минимума

Ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам в феврале достигла очередного минимума и составила 9,75 процента, сообщает Банк России . С января ставка снизилась на 0,1 процента.

Улучшение условий кредитования привело к росту его объемов на 34,3 процента после обычного январского снижения. Населением было привлечено более 102 тысяч ипотечных кредитов в рублях на общую сумму почти 200 миллиардов рублей, говорится в сообщении.

В результате в феврале совокупная задолженность заемщиков перед банками достигла 5,3 триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года задолженность выросла на 18,1 процента.