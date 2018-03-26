Экс-генпрокурор: Нельзя винить людей за доверие Мавроди

В возрасте 62 лет ушел из жизни Сергей Мавроди . По предварительным данным, он умер от инсульта. Создатель крупнейшей в истории России финансовой пирамиды в виде акционерного общества «МММ» запомнится многим россиянам, как жулик и шарлатан, согласно опросам ВЦИОМ . По некоторым оценкам ущерб от деятельности «МММ» составил три миллиарда рублей, а количество пострадавших от 10 до 15 миллионов человек.

В эфире НСН экс-генпрокурор России Валентин Степанков заметил, что многие люди пошли к Мавроди не только для того, чтобы обогатиться, но чтобы выжить в тяжелые 1990-е годы, а он использовал их человеческую слабость.

Первый спикер Госдумы рассказал о всемирном значении Мавроди «Я думаю, что, конечно, в тот период своими мошенническими схемами он не только затронул жизнь большого количества людей, но и во многом сыграл тяжелую трагическую роль в их судьбе. С одной стороны, говорят, что, понимая, что эта схема не совсем чистая, не надо было идти туда. Тем не менее, не надо забывать ситуацию, в которой тогда находилась экономика, и все социальные вопросы люди были вынуждены решать после смены политического строя. Оказавшись во многом неустроенные, люди искали разные способы, чтобы не только обогатиться, как кто-то считает, но и чтобы остаться на плаву. Конечно, он сыграл свою роль. Меня больше удивляет то, что он продолжал свои действия не только на территории России, но и в других странах. По всей видимости, он активно использовал эту человеческую слабость обогатиться в короткий период», — рассказал Степанков.