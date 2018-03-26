Центр госуслуг «Мои документы» Дмитровского района открылся в новом месте

Центр госуслуг «Мои документы» Дмитровского района переехал. Теперь он располагается в доме 4а на Лобненской улице. За новое месторасположение центра проголосовало более 75% респондентов, принявших участие в опросе на портале «Активный гражданин». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Универсальные специалисты центра госуслуг качественно и быстро предоставляют жителям более 170 государственных услуг. Как и во всех наших центрах, в центре госуслуг района Дмитровский вы можете не только получить госуслугу, но и воспользоваться дополнительными сервисами. В центре вы найдете копировальный аппарат, фотокабину, автоматы с напитками и закусками, стенды со свежей прессой и полки с книгами», — говорится в материале пресс-службы.

Центр госуслуг открыт для посетителей с 8.00 до 20.00 без перерывов и выходных. (мю)